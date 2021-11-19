МЗС очікує на спростування заяви президента Болгарії Радева про "російський" Крим
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МЗС.
"19 листопада до Міністерства закордонних справ України було запрошено посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева. Українська сторона довела до посла позицію нашої держави про некоректність та неприпустимість висловлювань президента Болгарії Румена Радева стосовно Криму під час вчорашніх передвиборчих теледебатів", - йдеться в повідомленні.
В МЗС наголосили, що слова чинного болгарського президента не сприяють розвитку добросусідських відносин України та Болгарії та різко дисонують з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах.
"Очікуємо на спростування президентом Болгарії Руменом Радевом його вчорашньої заяви. Посол Костадін Коджабашев запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, у тому числі Криму як невід’ємної частини території нашої держави, та зусиль з деокупації півострова, зокрема шляхом участі Болгарії в роботі Кримської платформи", - додали в МЗС.
Раніше повідомлялося, що президент Болгарії Румен Радев, який хоче переобратися на другий термін, вважає Крим російською територією та заявляє про неефективність антиросійських санкцій ЄС.