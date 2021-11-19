МЗС очікує на спростування заяви президента Болгарії Радева про "російський" Крим

Міністерство закордонних справ України очікує на спростування президентом Болгарії Руменом Радевом його вчорашньої заяви про "російський" Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МЗС.

"19 листопада до Міністерства закордонних справ України було запрошено посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева. Українська сторона довела до посла позицію нашої держави про некоректність та неприпустимість висловлювань президента Болгарії Румена Радева стосовно Криму під час вчорашніх передвиборчих теледебатів", - йдеться в повідомленні.

В МЗС наголосили, що слова чинного болгарського президента не сприяють розвитку добросусідських відносин України та Болгарії та різко дисонують з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах.

"Очікуємо на спростування президентом Болгарії Руменом Радевом його вчорашньої заяви. Посол Костадін Коджабашев запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, у тому числі Криму як невід’ємної частини території нашої держави, та зусиль з деокупації півострова, зокрема шляхом участі Болгарії в роботі Кримської платформи", - додали в МЗС.

Раніше повідомлялося, що президент Болгарії Румен Радев, який хоче переобратися на другий термін, вважає Крим російською територією та заявляє про неефективність антиросійських санкцій ЄС.

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