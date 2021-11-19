6 жовтня в низки літаків у Харкові одночасно відмовила система GPS, а біля Борисполя пілотів сліпили лазерами, - джерело
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6 жовтня в Харкові у багатьох літаків одночасно відмовила система GPS.
Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело.
Так, 6 жовтня в Харкові у літаків одночасно відмовила система GPS.
Літак, що здійснював переліт за маршрутом Харків - Кривий-Ріг повідомив про втрату GPS-сигналу. В районі Кривого Рогу сигнал з'явився.
Збій GPS торкнувся також літаків Запоріжжя - Анталія та Харків - Анталія.
Один з літаків при виконанні рейсу за маршрутом Краків - Харків також повідомляв про проблеми з GPS.
А пілот літаку, який летів з Кельну до Борисполя під час виконання заходу на посадку повідомив про засліплення лазером на відстані 13 км від злітно-посадкової смуги. Посадку було виконано благополучно.