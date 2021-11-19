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"Демократична сокира" заявляє про здійснення СБУ провокації з метою тиску на організацію: Тепер відкриватимуть провадження, блокуватимуть роботу і проводитимуть обшуки

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"Демократична сокира" заявляє про здійснення СБУ провокації з метою тиску на організацію: Тепер відкриватимуть провадження, блокуватимуть роботу і проводитимуть обшуки
Організація "Демократична сокира" заявляє про здійснення Службою безпеки України (СБУ) провокації з метою переслідування та здійснення тиску на політсилу. За словами організації, вночі декілька сайтів районних рад та ОТГ у Одеській області було зламано та розміщено там інформацію з логотипом і за підписом "Демсокири". Потім (все ще вночі) сайти повернуто до звичайного вигляду. Це, за словами "Демсокири", стане приводом для кримінального провадження і блокування діяльності організації.

Про це йдеться у заяві політичної ради "Демократичної Сокири", передає Цензор.НЕТ.

"Шановна (у деяких випадках) Служба безпеки України! Ми розуміємо, що у вас є наказ зробити щось із "Демсокирою", бо Єрмака, Баканова і Зеленського бісить будь-яка опозиція, особливо та, що приїздить у Конча-Заспу і палить там портрети президента у нього під будинком. Також ми розуміємо, що у вас лапки. Бо інакше не можна пояснити події цієї ночі. Сьогодні вночі декілька сайтів районних рад та ОТГ у Одеській області було зламано та розміщено там якусь нісенітницю з логотипом і за підписом "Демсокири", зміни збережено, після чого сайти (все ще вночі) повернуто до звичайного вигляду. Це легко відслідковується за кешем Google та скріншотами сторінок, які о першій ночі з‘явилися у Web Archive", - розповіли в організації.

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"Тепер, як ми розуміємо, ви відкриватимете (чи вже відкрили) з цього приводу кримінальне провадження, блокуватимете роботу нашої організації і проводитимете обшуки де можна і де просто хочеться. Ми офіційно заявляємо — нам приємно, що ви шукали класичні способи тиску на українські партії – чорні грошові схеми, корупцію, зв’язки із злочинними угрупуваннями — але нічого не знайшли і змушені вдаватися до прогресивніших форм тиску. Але нас, як громадян України, розчаровує та примітивність, з якою ви зробили цю провокацію. Врешті-решт, саме СБУ має забезпечувати країні захист від країни-агресора, демонструючи при цьому хист, винахідливість та силу волі. А все, що ви змогли придумати проти нас, не тягне навіть на трійку. З мінусом. "Демократична Сокира" офіційно заявляє про своє розчарування методами, підходами та компетенцією співробітників і керівництва СБУ. Давайте ще раз, бо якось воно не цейво", - додали в "Демсокирі".

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    При Володі СБУ працює проти своїх громадян і організацій. Крім "зливу" спецоперації по "вагнерівцях" Найвєлічайший "злив" ще одну операцію по визволенню з тюрми "Ізоляція" в Донецьку до 500 українців і знищити два десятка ворогів. Але по команді Володі всі специ ГРУ були затримані і їх висунуті звинувачення за тяжкі злочини, а про операцію "злили" у СМІ. І хто це зробив? Всіх затримували ручні Володі СБУ. То це СБУ чого?
  • Anton Grinblat 6ff29d36
    Точности ради ГУР планировал вытянуть из "изоляции" 51 нашего пленного. не 500. Но от этого не намного легче(( А это бакановские ( баклановские) орлы слили все и пытались физически уничтожить спецов из ГУР. *****-с..
  • Anton Grinblat 6ff29d36
    Я "Палыча" и читал. В "изоляции" наверняка бывало и больше 500, просто планировалось вывести 51. 500 эвакуировать даже теоретически невозможно из оккупированного города. А насчет остального - это не по адресу. Лично для меня никаких вопросов относительно бубачки не было еще в 2019 году, до выборов. И я горжусь, что не голосовал за это чмо и не изменил своему выбору ни в 2014 , ни в 2019 году и не жалею о нем. Но даже я не ожидал, что зескоты окажутся такой колерованной мразью.
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