Закон про олігархів не матиме економічних наслідків, - фінансист Волков

Андрій Волков, засновник і керуючий партнер групи компаній "Інвестохіллс" вважає ухвалений Верховною Радою Закон про олігархів більше політичним, ніж економічним.

Про це він заявив у відео-інтерв'ю виданню Delo.ua.

За його словами, Закон не матиме жодних економічних наслідків, лише політичні.

"Єдине, що мені спадає на думку в рамках тих обмежень, які в цьому Законі введені для олігархів, це те, що вони не можуть безпосередньо брати участь у великій приватизації. Що взагалі не очевидно, що це якась розумна річ. Може, й треба, щоб вони брали участь у великій приватизації, просто потрібно слідкувати за концентрацією монополізації. Це перше. А друге - навіть така заборона без серйозного опрацювання, без серйозних підзаконних актів не працюватиме. Не олігарх не братиме участі в приватизації під своїм власним ім'ям. Якісь у нього будуть посередники, якісь компанії будуть на нього працювати, і там ще піди розберись, хто саме з олігархів що купує і в яких частках", - прокоментував прийнятий Закон фінансист.

На його думку, якщо вже серйозно говорити про боротьбу з олігархами, то треба було ухвалити інший закон – про захист кредиторів.

"Ми ж реально боремося із олігархами. Ми (не тільки "Інвестохілс", а такі ж компанії, як ми, банки-кредитори тощо) змушуємо олігархів платити. Примушуємо їх повертати хоча б частину тих грошей, які вони забрали у кредитах, забрали зі своїх банків, які вони, по суті, забрали у вкладників та держави. Закон, який би захищав права кредиторів, був би набагато дієвішим у боротьбі з олігархами", - вважає Андрій Волков.

Якщо ж народні депутати хотіли ухвалити спеціальний Закон про олігархів, то, за словами фінансиста, їм потрібно було піти іншим шляхом.

"Ми маємо купу банків, якими володіли олігархи. Всі знають, хто яким банком володів, навіть якщо там не було конкретного прізвища. Нині всі ці банки – банкрути, й у більшості їх величезні суми просто вкрали. Треба ухвалити закон, який зв'яже все це воєдино, зв'яже цього олігарха, який там був бенефіціаром через якісь свої офшори, з конкретною проблемою і змусить його повернути ці гроші вкладникам, Фонду (ФГВФО. – Ред.), державі, кредиторам. Ось це була б реальна боротьба", - наголошує Андрій Волков.

Нагадаємо, 5 листопада Президент Володимир Зеленський невідкладно підписав Закон № 1780-ІХ "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в громадському житті (олігархів)", згідно з яким визначатиме олігархів РНБО за зверненням Кабміну, СБУ, Нацбанку, члена РНБО чи Антимонопольного комітету. Вводить у дію рішення РНБО Президент. Закон набирає чинності через шість місяців із дня опублікування.

Для довідки:

"Інвестохілс" (Investohills) – група компаній, що спеціалізується на операціях з управління проблемними активами, лідер ринку NPL України.

Заснована у 2009 році, за 12 років компанія перетворилася на найбільшу фінансову групу України за розміром купівлі проблемних боргів банків. Головна спеціалізація компанії – придбання корпоративних кредитних портфелів.

Портфель активів "Інвестохілс" перевищує 100 млрд грн. Кількість коштів, повернутих державі за період 2019-2020 років, - 2 млрд грн. У групи – понад 5 тис. виграних судових процесів.

У 2020 році група "Інвестохіллс" створила міжнародний фонд "Інвестохіллс Хеліантус" із запланованим обсягом зарубіжних інвестицій в український ринок проблемної заборгованості у розмірі $100 млн. Серед інвесторів – три великі спеціалізовані інвестфонди зі США та ЄС.