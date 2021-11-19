Мігранти змінили тактику штурму кордону, - Міноборони Польщі
На цьому в ефірі Polsat News наголосив глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ця ніч не відрізнялася від попередніх: були спроби силового проникнення через кордон, але застосовано інші методи дій", - заявив Блащак.
Він пояснив: якщо минулого вівторка мігранти масовано намагалися штурмувати кордон у районі пункту пропуску Кузниця, то тепер намагаються це робити меншими групами в різних місцях.
За словами польського міністра, Лукашенко зіткнувся з труднощами, оскільки у світлі рішучих дій Польщі з унеможливлення проникнення мігрантів на територію країни, у нього виникла проблема, що з ними далі робити.
Блащак підкреслив, що Варшава стоїть на позиції гарантування безпеки кордонів, оскільки пропуск мігрантів (через Польщу до Німеччини – ред.) сприяв би прибуттю нових груп мігрантів.
"У вівторок у Кузниці було 3 тисячі осіб, і якщо б ці люди пройшли, то через два тижні було б уже 30 тисяч, а через місяць - 300 тисяч", - зазначив польський міністр.
Він нагадав, що в 2015 році до Німеччини таким чином прибули 1,7 млн людей з півдня.
У четвер після зустрічі у Варшаві з міністром внутрішніх справ Німеччини Хорстом Зеехофером глава МВС Польщі Маріуш Камінський підкреслив, що Польща не допустить створення "нового східноєвропейського шляху нелегальної міграції". Він наголосив, що такий шлях цинічно намагаються створити з політичних мотивів для дестабілізації ситуації в Польщі, Литві та ЄС загалом. У свою чергу Зеехофер запевнив, що Берлін солідарний з Варшавою у питанні штучно створеної міграційної кризи на кордоні. Він назвав дії Польщі слушними і висловив припущення, що підступна діяльність Білорусі з високою імовірністю підтримується Росією.
Зеехофер також підкреслив, що Білорусь розповсюджує фейки про нібито згоду Німеччини прийняти декілька тисяч мігрантів з Білорусі. За його словами, виконувачка обов’язків канцлера ФРН Ангела Меркель підтвердила, що ця інформація не відповідає дійсності. Німецький міністр зазначив, що Берлін тісно координуватиме свої дії з Варшавою щодо протидії нелегальній міграції зі східного напрямку.
У четвер перший літак з мігрантами відбув з Мінська до Багдада. У п’ятницю планується черговий рейс з РБ до Іраку.