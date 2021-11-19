Новини • Агресія Росії проти України, Війна

США у разі потреби знайдуть способи забезпечити територіальну цілісність та суверенітет України, - Квін

5 65951
США у разі потреби знайдуть способи забезпечити територіальну цілісність та суверенітет України, - Квін
У разі потреби Вашингтон знайде способи забезпечити територіальну цілісність та суверенітет України.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "Дом".

За словами Квін, нарощування російських військ біля українських кордонів Вашингтон обговорює із союзниками та партнерами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна в ОБСЄ: Росія демонструє готовність до військового вторгнення

"Ми з великим занепокоєнням стежимо за збільшенням кількості військ на українському кордоні. Ми, насамперед, обговорюємо це з українцями та запитуємо їхню думку. Також ми обговорюємо це з нашими союзниками і, з рештою, розмовляємо про це з росіянами, прямо кажучи їм про наші занепокоєння. …У разі потреби ми зможемо знайти способи, щоб забезпечити територіальну цілісність та суверенітет України", — сказала Квін журналістам.

Вона також зазначила, що останнім часом спостерігаються провокаційні заяви Кремля, які не відповідають духу співпраці та є неконструктивними.

Також дивіться: Кулеба про скупчення військ РФ на кордоні: "У керівництва Росії всі сценарії на столі". ВIДЕО

"РФ продовжує намагатися перекласти провину за нестачу прогресу у мирному процесі, тоді як вона повністю на їхньому боці. Ми не вважаємо це конструктивним способом наблизитися до спроби вирішення мирного процесу чи спроби працювати з міжнародними партнерами", -  резюмувала дипломатка.

Топ коментарі

  • Орест Орест
    А что Вы хотели бы? Америка и так достаточно сильно помогла Украине за эти 8 лет и продолжает это делать. Или Вы хотите что бы пока Украинский народ тянет во власть предателей, американцы еще нам Крым и Донбасс освободили? Как минимум такие заявления союзников это очень большая помощь во времена отсутствия президента в стране.
  • Kamate Kaora
    Які претензії до США? Україна що, в НАТО, чи є військовим союзником США? Вони й так роблять буже багато для України на відмінно від Німеччини та Франції.
    Чи США винна в тому, що "мутрий наріт" обирає собі в президенти зеків та клованів?
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Респект США за підтримку...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини