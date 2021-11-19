Саакашвілі буде переведено до військового шпиталю в Горі, - Мін'юст Грузії

Міхеіла Саакашвілі буде переведено з тюремної лікарні до військового госпіталю міста Горі.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе.

"Ми пропонуємо госпіталізувати ув'язненого Саакашвілі до військового госпіталю міста Горі. Це місце, де його здоров'я та безпека будуть максимально захищені державою. Цим рішенням ми захищаємо не лише здоров'я та життя Міхеіла Саакашвілі, а й багатьох інших людей", - заявив міністр.

Він зазначив, що після завершення курсу лікування Саакашвілі буде переведено до Руставської в'язниці.

"Ми хочемо чітко заявити, що у разі будь-яких провокацій із боку опонентів, які можуть перешкодити перевезенню ув'язненого і потім роботі медичного персоналу, Саакашвілі буде повернуто до тюремної лікарні й будь-який правопорушник суворо відповість перед законом", - додав Брегадзе.

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Раніше повідомлялося, що Саакашвілі після зустрічі з адвокатами знепритомнів і впав у кімнаті для побачень, медпрацівники забрали його звідти на ношах.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

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