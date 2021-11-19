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За 7 років існування НАБУ ми притягли до відповідальності майже тисячу топкорупціонерів, - Ситник

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За 7 років існування НАБУ ми притягли до відповідальності майже тисячу топкорупціонерів, - Ситник
Керівник Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що його відомство з початку своєї роботи притягло до відповідальності майже тисячу корупціонерів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний твіттер НАБУ, про це Артем Ситник заявив під час онлайн форуму "Судова та антикорупційна реформа".

"За 7 років існування НАБУ ми притягнули до відповідальності за топкорупцію майже тисячу осіб", - підкреслив Ситник. 

Також за словами Ситника команда Національного антикорупційного бюро унікальна тим, що жоден працівник не був притягнутий до кримінальної відповідальності,

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Топ коментарі

  • Маркиз
    "Огласите весь список, пожалуйста"
    (с)
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    так никто же не сел! все под залогом или линым обязательством
  • Геннадий Лаврик
    Дайте Оскара этой багине....
    Можно список? Или всё засекречено?
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