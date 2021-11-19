Кремль відреагував на пропозицію США не визнавати Путіна після 2024 року: "Лише росіяни можуть визначати, хто і коли має бути президентом"

У Кремлі назвали безпрецедентною ініціативу конгресменів США, які пропонують не визнавати Володимира Путіна президентом Росії після травня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".

За словами речника російського президента Дмитра Пєскова, документ є демонстрацією того, що США офіційно втручаються у внутрішні справи інших держав.

"Щоразу нам здається, що нічого більш безглуздого, нічого агресивнішого, недружнього і неконструктивного з того боку океану більше прийти не може, і щоразу ми помиляємося - приходить, на жаль", - сказав Пєсков журналістам, коментуючи відповідну резолюцію конгресменів США.

У Кремлі зазначили, що це "неприйнятно".

"Ми вважаємо неприйнятними подібні ініціативи конгресменів, ми вважаємо це втручанням у наші справи, і ми переконані, що лише росіяни можуть визначати, хто і коли має бути президентом РФ", - зазначив речник президента РФ.

Парламентарі жодної іншої країни світу, додав він, не мають жодного права на це претендувати.

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Пєсков підкреслив, що ця ініціатива настільки невдала, що у заявах у відповідь немає необхідності.

Конгресмени Стів Коен та Джо Вілсон внесли до палати представників конгресу США пропозицію не визнавати президента Росії Володимира Путіна главою російської держави, якщо він вирішить балотуватися на новий термін у 2024 році.