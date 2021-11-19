Суд заарештував громадянина США Гросанса, якого підозрюють у замовленні замаху на міністра аграрної політики Лещенка

Печерський районний суд міста Києва заарештував американського бізнесмена Курта Гросанса, якого підозрюють у підготовці замаху на міністра аграрної політики Романа Лещенка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Ґрати".

Гросанс займається аграрним бізнесом в Україні. У 2018 році він найняв Лещенка топменеджером у свою компанію. Проте згодом американець звинуватив його у викраденні 250 мільйонів доларів та намагався повернути їх через суд.

18 листопада міністр внутрішніх справ Денис Монастирський скликав спеціальну пресконференцію, на якій повідомив про підготовку замаху на Лещенка.

За словами Монастирського, 17 листопада американець та ще одна замовниця (громадянка України) зустрілися з підставним кілером та обговорили весь процес виконання замовлення. Йому передали завдаток у 20 тисяч доларів.

Монастирський розповів, що американець одразу ж після цього мав виїхати з України: злочин планували на той момент, коли американець уже буде за кордоном. Проте замовника затримали.

Планували викрадення і побиття міністра, проте не виключали і вбивство. "Я не замовляю його вбивство, але якщо ви його вб'єте - я не проти", - сказав американець на відеозаписах, які оприлюднило МВС.

Тепер замовникам загрожує тривале ув'язнення, зокрема довічне позбавлення волі.

З жовтня 2019 року Роман Лещенко був Уповноваженим президента України з земельних питань, а з грудня 2020-го — міністром аграрної політики та продовольства України.