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Суд заарештував громадянина США Гросанса, якого підозрюють у замовленні замаху на міністра аграрної політики Лещенка

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Суд заарештував громадянина США Гросанса, якого підозрюють у замовленні замаху на міністра аграрної політики Лещенка
Печерський районний суд міста Києва заарештував американського бізнесмена Курта Гросанса, якого підозрюють у підготовці замаху на міністра аграрної політики Романа Лещенка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Ґрати".

Гросанс займається аграрним бізнесом в Україні. У 2018 році він найняв Лещенка топменеджером у свою компанію. Проте згодом американець звинуватив його у викраденні 250 мільйонів доларів та намагався повернути їх через суд.

18 листопада міністр внутрішніх справ Денис Монастирський скликав спеціальну пресконференцію, на якій повідомив про підготовку замаху на Лещенка.

За словами Монастирського, 17 листопада американець та ще одна замовниця (громадянка України) зустрілися з підставним кілером та обговорили весь процес виконання замовлення. Йому передали завдаток у 20 тисяч доларів.

Монастирський розповів, що американець одразу ж після цього мав виїхати з України: злочин планували на той момент, коли американець уже буде за кордоном. Проте замовника затримали.

Планували викрадення і побиття міністра, проте не виключали і вбивство. "Я не замовляю його вбивство, але якщо ви його вб'єте - я не проти", - сказав американець на відеозаписах, які оприлюднило МВС.

Тепер замовникам загрожує тривале ув'язнення, зокрема довічне позбавлення волі.

З жовтня 2019 року Роман Лещенко був Уповноваженим президента України з земельних питань, а з грудня 2020-го — міністром аграрної політики та продовольства України.

Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Helgi Sharp

    Цікава історія вимальовується із "замахом" на агроміністра Лещенка - у США її коментують зовсім в іншому ключі, аніж наші поліціянти.

    Згаданий міністр був директором фірми американця, якого наразі звинувачують у замовленні вбивства. Курт Гросанс (так його звати) стверджував, що Лещенко вивів із його підприємства 250 тисяч доларів, які пізніше (увага!) вніс у виборчу кампанію Зеленського і став його соратником. Про це американський фермер повідомив напередодні візиту гаранта до США у серпні 2021 року. Дослівно:

    "Мене обдурив керуючий мого бізнесу, який почав виводити оборотні кошти вже з четвертого дня своєї роботи в моїй компанії на свою сімейну фірму та користуватися моїм посівним матеріалом на своїх землях.
    Напевно, я не перший і не останній американський інвестор, який помилився в людині, яку найняли на посаду керівника.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    І найголовніше! Американський інвестор почав критикувати вже не лише Лещенка, а й усю владну команду, скаржачись на Зеленського до посольства США та англомовної преси. А також - що важливіше - подавши заяву на Лещенка до американського суду, який він мав усі шанси виграти. І це в перспективі могло вилитися у великий скандал для Банкової, чий міністр став би фігурантом американського розслідування - на яке б Офіс президента вплинути вже не зміг.

    Тому можна допустити, що Зєрмак спрацював на випередження, а Гросанса спровокували - підставна особа САМА ЗАПРОПОНУВАЛА йому "вирішити питання" шляхом вбивства. Чим не спецоперація у дусі цієї влади?

    І тепер, коли американець закритий в українському СІЗО за тяжкою статтею, судові перспективи справи проти Лещенка в США стають програшними.

    А ви кажете, що вони ідіоти. Ні, вони не ідіоти - на верхівці влади кримінальна кругова порука, і вони горою стоять один за одного. "Кинути" якогось там американця, якого вони самі "кинули" на 250 тис. доларів, для учнів самого Бєні - як два пальці... Вони "кинули" 42-мільйонну країну, а тут якогось заїжджого "лошка".
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Але особистість цього керуючого робить мій кейс унікальним. Справа в тому, що ця людина - Роман Лещенко, зробила великий внесок у виборчу кампанію Володимира Зеленського навесні 2019 року, перевівши мої гроші на рахунок його партії "Слуга Народу". Після перемоги новий президент на подяку за підтримку призначив Романа уповноваженим Президента із земельних питань".

    Гросанс звинувачував українську поліцію та суди у тому, що вони бояться ОПУ і не реагують належним чином на його скарги, а люди, близькі президенту, дозволяють собі такі дії та "схеми", на які ніколи не зважилися б їх попередники.

    Як би там не було, із програшем американця в українському суді юридична історія не закінчувалася. Справа за заявою Гросанса готувалась до розгляду у США, де американець був упевнений у виграші.
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