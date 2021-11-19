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3415 невакцинованих вчителів відсторонені від роботи. Всього в Україні не мають щеплень від коронавірусу 67,1 тис. освітян, - МОН

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3415 невакцинованих вчителів відсторонені від роботи. Всього в Україні не мають щеплень від коронавірусу 67,1 тис. освітян, - МОН
3 тисячі 415 вчителів в Україні відсторонені від роботи у зв’язку з відсутністю щеплення від коронавірусу.

Про це розповіли в Міністерстві освіти та КМДА, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"За оперативною інформацією місцевих органів управління у сфері освіти, в Україні станом на 18 листопада відсторонено від роботи 3 415 педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти", - розповіли в міністерстві.

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Наразі 67,1 тисячі працівників закладів дошкільної, загальної середньої, спеціалізованої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти ще не отримали жодного щеплення проти коронавірусу. Це 5,7% від загальної кількості працівників.

Водночас повний курс вакцинації проти COVID-19 пройшли 960,1 тисячі працівників закладів освіти (або 81,1% від загальної кількості працівників).

Ще 156,9 тисячі (або 13,2%) педагогів отримали одне щеплення від коронавірусу.

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Згідно з відповіддю КМДА, у Києві станом на 19 листопада вакциновані 96,1% працівників закладів середньої освіти (педагоги і технічний персонал), з них вакциновано вчителів 96,6%.

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Топ коментарі

  • Александр Моренко
    в країні, де і так повний аут з освітою - абсолютно "логічне" рішення. Розумні громадяни владі не потрібні. Факультет Тік-Тока саме те. Щоб не задавали зайвих питань і не забували колотись
  • Antton Pappayev 2b91d7e0
    А в чем прикол, если, к примеру, в классе вакцинированный учитель и 30 невакцинированных старшеклассников? Не пойму, где тут собака порылась?)
  • Eugen Mk
    Учителей прижать к ногтю проще простого. На выходе имеем процент вакцинированных и бодрые доклады.
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