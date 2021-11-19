3415 невакцинованих вчителів відсторонені від роботи. Всього в Україні не мають щеплень від коронавірусу 67,1 тис. освітян, - МОН
Про це розповіли в Міністерстві освіти та КМДА, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"За оперативною інформацією місцевих органів управління у сфері освіти, в Україні станом на 18 листопада відсторонено від роботи 3 415 педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти", - розповіли в міністерстві.
Наразі 67,1 тисячі працівників закладів дошкільної, загальної середньої, спеціалізованої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти ще не отримали жодного щеплення проти коронавірусу. Це 5,7% від загальної кількості працівників.
Водночас повний курс вакцинації проти COVID-19 пройшли 960,1 тисячі працівників закладів освіти (або 81,1% від загальної кількості працівників).
Ще 156,9 тисячі (або 13,2%) педагогів отримали одне щеплення від коронавірусу.
Згідно з відповіддю КМДА, у Києві станом на 19 листопада вакциновані 96,1% працівників закладів середньої освіти (педагоги і технічний персонал), з них вакциновано вчителів 96,6%.