В соцмережах від імені МОЗ публікують фейкову інформацію, як отримати "COVID-тисячу"

Міністерство охорони здоров'я не поширює в соціальних мережах інформацію про виплату грошей за щеплення проти COVID-19.

Про це розповіла заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

За її словами, офіційний механізм того, як реалізуватиметься програма з надання 1 тис. гривень громадянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, буде представлений найближчим часом.

"Хочу прокоментувати ще один інцидент, який розганяють зараз у соціальних мережах. Під виглядом МОЗ в окремих групах публікують повідомлення з начебто офіційною інформацією про те, як отримати 1000 грн за щеплення від COVID-19. Ця інформація не є офіційною. Ми поки що не знаємо, хто ії поширює і в яких цілях. Хочу офіційно повідомити, що конкретний механізм виплати буде представлений офіційно незабаром", - розповіла заступник міністра.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вакциновані українці зможуть отримати 1000 грн.

В Офісі Президента пояснили, що тисячу гривень неможливо буде отримати готівкою на руки. Гроші будуть своєрідним депозитом, який можна буде витратити лише на певний перелік послуг.

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