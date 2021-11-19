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"Шпион, выйди вон": на "Свободі слова Савіка Шустера" говоритимуть про винних у зриві затримання "вагнерівців"

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"Шпион, выйди вон": на "Свободі слова Савіка Шустера" говоритимуть про винних у зриві затримання "вагнерівців"
Довгоочікуване розслідування Bellingcat. Хто винен у зриві спецоперації щодо затримання "вагнерівців"? Чи є при владі ворожі агенти? Як зелена енергетика стала засобом тиску на свободу слова?

Ефір "Свободи слова Савіка Шустера" розпочнеться у п’ятницю, 19 листопада о 21:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

Гості студії:

  • Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій україни;

  • Олександр Литвиненко, голова Служби зовнішньої розвідки України;

  • Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга народу", член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

  • Юлія Тимошенко, лідер партії во "Батьківщина", прем'єр-міністр України (2005, 2007-2010);

  • Олександр Турчинов, голова Служби безпеки України (2005), секретар Ради національної безпеки та оборони України (2014-2019);

  • Роман Костенко, народний депутат, "Голос", полковник Служби безпеки України;

  • Олексій Жмеренецький, народний депутат, "Слуга народу", член ТСК Верховної Ради України у справі найманців ПВК "Вагнера";

  • Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.нет";

  • Яніна Соколова, журналістка, телеведуча;

  • Володимир Гройсман, лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр україни (2016-2019);

  • Максим Немчинов, заступник міністра енергетики України;

  • Андрій Герус, народний депутат, "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКП;

  • Олексій Кучеренко, народний депутат, "Батьківщина", заступник голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКП;

  • Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність";

  • Ігор Тинний, засновник та співвласник холдингу "Гідроенергоінвест – Акванова";

  • Маріс Куніскіс, генеральний директор ДЕТЕК ВДЕ.

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Топ коментарі

  • Oleg Smirnov 9524fae4
    Ну и что там будет делать Мордохамия - защищать телепуЗЕка?

    Как ещё Сергея Лещенко не пригласили, который вчера был звездой на "Г+Г", - ну такой весь из себя независимый, журналист-наблюдатель на железной дороге с ежемесячной зарплатой 300 тысяч гривен, ну такой независимый, такой наблюдательный, прям везде видит происки Порошенко!
  • Gal
    Олег Леусенко:
    Ви чули звинувачення Зеленського у зраді від Ю.Тимошенко, Тягнибока, Гриценка, Смешка, Садового, Притули?
    Може нацкорпус-нацжони палац Вови закидали свинками, "Свобода" провела факельний марш, парасюк ратицями махав перед пикою Єрмака?
    Тоді, хто всі ці фріки? Хто голосує за оце?
  • Maxim Ak-Murza
    Угу, щаз Дерьмак приведет свою Монику на такую передачу. Аж бегом, ломая копыта, теряя портки с онучами.
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