"Шпион, выйди вон": на "Свободі слова Савіка Шустера" говоритимуть про винних у зриві затримання "вагнерівців"
Ефір "Свободи слова Савіка Шустера" розпочнеться у п’ятницю, 19 листопада о 21:00, повідомляє Цензор.НЕТ.
Гості студії:
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Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій україни;
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Олександр Литвиненко, голова Служби зовнішньої розвідки України;
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Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга народу", член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
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Юлія Тимошенко, лідер партії во "Батьківщина", прем'єр-міністр України (2005, 2007-2010);
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Олександр Турчинов, голова Служби безпеки України (2005), секретар Ради національної безпеки та оборони України (2014-2019);
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Роман Костенко, народний депутат, "Голос", полковник Служби безпеки України;
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Олексій Жмеренецький, народний депутат, "Слуга народу", член ТСК Верховної Ради України у справі найманців ПВК "Вагнера";
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Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.нет";
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Яніна Соколова, журналістка, телеведуча;
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Володимир Гройсман, лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр україни (2016-2019);
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Максим Немчинов, заступник міністра енергетики України;
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Андрій Герус, народний депутат, "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКП;
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Олексій Кучеренко, народний депутат, "Батьківщина", заступник голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКП;
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Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність";
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Ігор Тинний, засновник та співвласник холдингу "Гідроенергоінвест – Акванова";
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Маріс Куніскіс, генеральний директор ДЕТЕК ВДЕ.