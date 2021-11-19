Кабмін провокує нову кризу у відносинах з інвесторами через ситуацію із "зеленим" кредитом ЄС, - Bloomberg

Політичні маніпуляції з платежами інвесторам у відновлювані джерела енергії провокують нову кризу щодо українського уряду та інвесторів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на статтю агентства Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Суперечка навколо зелених тарифів та очевидне маніпулювання платежами за електроенергію в політичних цілях створювало проблеми уряду. Проблеми торкнулися того сектору, який залучив реальні прямі іноземні інвестиції. Була надія, що "зелені" облігації "Укренерго" і виплата всіх боргів перед виробниками поклала б край конфлікту, але, схоже, він тільки створив новий. DTEK Renewables готується до "правового захисту своїх прав та відшкодування збитків, завданих компанії та її інвестору", - повідомляє Bloomberg.

За оцінками агентства, скандал навколо затримки із розрахунками за боргами перед "зеленими" інвесторами в Україні лише розростається.

Агентство зазначає, що відновлювані джерела енергії є основою модернізації державного сектору енергетики. Згідно з декларованими планами уряду, частка ВДЕ в структурі генерації має досягти 25% від загального обсягу в найближчому майбутньому.

Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії. 15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

Інвестиційна компанія Dragon Capital повідомила, що політична дискримінація окремих компаній при виплаті коштів цільових "зелених" єврооблігацій підриває довіру інвесторів до уряду України та призведе до негативної реакції на боргові зобов'язання українських компаній.

В аналітичному звіті інвестиційної компанії Concorde Capital йдеться, що спроба влади тиснути на ДТЕК невиплатою єврооблігацій є необдуманим рішенням і матиме негативні наслідки для України на зовнішніх фінансових ринках.