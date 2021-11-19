Суд у справі Шеремета продовжив на два місяці запобіжні заходи трьом обвинуваченим

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив строк дії запобіжних заходів для двох обвинувачених у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета — Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку, і строк дії обов’язків для ще однієї обвинуваченої у справі — Яни Дугарь, до 19 січня 2022 року.

Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Суд ухвалив: клопотання прокурора про продовження Антоненку строку дії запобіжного заходу — задовольнити. Продовжити Антоненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби - з 23:00 по 6:00 - із застосуванням електронного засобу контролю. Строк дії запобіжного заходу встановити 2 місяці — по 19 січня 2022 року включно", - поінформувала головуюча суддя.

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Також суд продовжив нічний домашній арешт для Кузьменко (у період з 23:00 до 6:00) теж на 2 місяці — по 19 січня 2022 року, - та строк дії обов’язків для Дугарь - по 19 січня 2022 року включно.

Наступне засідання у справі заплановано на 6 грудня на 11:00.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Всім їм повідомили про підозру і було обрано запобіжний захід - утримання під вартою. Довше за всіх у СІЗО перебував Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.

30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.