Будь-яка агресія з боку Росії матиме наслідки, - Квін

В США занепокоєні не тільки через нарощення військ, але і через агресивні заяви президента Путіна та інших російських високопосадовців.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, інформує Цензор.НЕТ.

"У великій кількості подібних заяв йдеться про те, що Україна – не незалежна держава, не має права вирішувати за себе, за свої майбутні союзи, й про те, що Україна не має власну територіальну цілісність, щоб її захищати. Це непокоїть нас, тому що вони, на мою думку, є дестабілізуючим фактором. Ми працюємо з Україною і спостерігаємо за всім дуже уважно, і ми показуємо Росії, що будь-яка агресія з її боку буде мати наслідки", - наголосила Квін.

За її словами, США будуть тісно співпрацювати з європейськими партнерами, щоб показати, які саме наслідки це будуть.

"У той же самий час ми тісно співпрацюємо з Україною щодо її безпеки. З 2014 року ми надали більше 2,5 мільярда доларів безпекової допомоги (Україні) й вона зростає щороку. Тільки цього тижня ми надали необхідне військове спорядження, і я впевнена, що це буде продовжуватися і може збільшуватися. Ми також тренуємо українських військових (в Україні), маємо Спільний тренувальний центр біля Львова. Також ми маємо американських гвардійців, що постійно тренують українських військових, і надаємо іншу тренувальну допомогу, як-то спільні військові навчання, як те, що не так давно ми провели в Чорному морі. Тому ми продовжимо співпрацювати з Україною як двосторонньо, так і за допомогою НАТО, щоб допомогти її захистити себе проти Росії чи іншої агресії", - додала Квін.

Також читайте: США у разі потреби знайдуть способи забезпечити територіальну цілісність та суверенітет України, - Квін