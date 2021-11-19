Україна вперше візьме участь у військово-морських навчаннях НАТО Dynamic Move-2022

Україна вперше візьме участь у морських навчаннях НАТО з протимінного захисту Dynamic Move-2020, що пройдуть з 31 січня по 8 лютого в Остенде (Бельгія).

Рішення про участь України в командно-штабних навчаннях НАТО Dynamic Move-2022 прийнято на конференції, яка проходила в режимі онлайн, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

"Було визначено, що протимінні навчання Dynamic Move-2022 орієнтовно проходитимуть з 31 січня по 8 лютого в Остенде, Бельгія. Але все залежить від епідеміологічної ситуації, адже торік також відбувалося планування навчань цієї серії, проте у зв’язку з пандемією їх не провели", - пояснює старший офіцер командування підготовки командування ВМС ЗС України капітан 2 рангу Артем Матвієнко.

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Метою навчань буде відпрацювання дій багатонаціонального штабу з управління морськими протимінними силами НАТО, а також зміцнення можливостей командного складу міжнародної спеціальної групи для проведення комплексу операцій з розмінування.

До слова, в Остенде розташована морська бельгійська та нідерландська протимінна школа Eguermin, що водночас є центром обміну досвідом НАТО.

Заплановано, що у навчанні братимуть участь представники держав-членів НАТО, а також України та Марокко, які долучатимуться до Dynamic Move-2022 як спостерігачі.

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Dynamic Move - щорічні комп’ютерні навчання, які проводить з 2013 року Морське командування НАТО (MARCOM). Це одне з найважливіших навчань НАТО з протимінної війни, спрямоване на тренування командного штабу. Найсучасніші програмні модулі дозволяють тривимірне моделювання різних сценаріїв мінної війни в складних середовищах, що відрізняються з точки зору клімату, матеріально-технічного забезпечення та умов експлуатації, щоб максимально точніше відтворити реальність.