Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військами РФ. Від початку доби окупанти 10 разів відкривали вогонь, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби 10 разів відкривали вогонь на Донбасі, один український воїн отримав смертельне поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

В напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь тричі, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 82 мм та 120 мм.

В бік населеного пункту Лопаскине відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.

В районі Причепилівки війська РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Новомихайлівки російські найманці обстрілювали позиції українських воїнів з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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Поблизу Катеринівки ворог вів обстріл двічі, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Біля Пісків окупанти задіяли станкові протитанкові гранатомети.

В напрямку Авдіїівки російські наймнаці вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок дій окупантів один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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