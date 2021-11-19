Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військами РФ. Від початку доби окупанти 10 разів відкривали вогонь, - штаб ООС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.
В напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь тричі, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 82 мм та 120 мм.
В бік населеного пункту Лопаскине відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.
В районі Причепилівки війська РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
Біля Новомихайлівки російські найманці обстрілювали позиції українських воїнів з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Поблизу Катеринівки ворог вів обстріл двічі, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
Біля Пісків окупанти задіяли станкові протитанкові гранатомети.
В напрямку Авдіїівки російські наймнаці вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.
Внаслідок дій окупантів один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.
Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.