"Голос" повідомляє, що НАЗК відновило держфінансування партії
Про це повідомили у пресслужбі політсили, інформує Цензор.НЕТ.
"Звинувачення керівництва НАЗК у нецільовому використанні коштів були повністю необґрунтованими. Ми довели свою правоту в суді", - йдеться у повідомленні "Голосу".
В прес-службі також твердять, що ще від початку 2021 року НАЗК пішло на порушення закону і позбавило "Голос" державного фінансування. При цьому партію звинуватили у начебто нецільовому використанні коштів.
"Ми підозрювали, що одну з ключових антикорупційних інституцій використовують для тиску на опозицію. І довели у суді, що передбачене законом державне фінансування використовується виключно у передбачений українським законодавством спосіб", - додали в "Голосі".
У НАЗК про поновлення фінансування партії не повідомляли. 8 днів тому в агентстві заявляли, що не можуть поновити фінансування "Голосу" до рішення Верховного Суду.