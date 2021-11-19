Мати 16-річного підозрюваного в ДТП у Харкові: Хочу, щоби закон був один для всіх

Мати Миколи Харківського Марина Дегтяр стверджує, що її син перебуває в СІЗО на загальних умовах, і вона навіть не може передати йому кросівки.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу "Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Жінка приєдналася до програми з Німеччини через відеозв’язок.

"Хотіла б попросити пробачення у близьких людей загиблої людини, у потерпілих. Я постараюся зробити все можливе, що в моїх силах, щоб допомогти цим людям", - сказала вона.

За словами Дегтяр, автомобіль, на якому підліток потрапив у ДТП, належить їй. Вона каже, що, коли їхала з України, забрала з собою документи на машину, а її саму залишила із запасним комплектом ключів на СТО.

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"Жодного права, дозволу чи тим більше передача керма, документів чи ключів синові ніколи мною не проводилася. Батько Колі не має прав, не водить машину. Єдиний водій у сім'ї - я", - наголосила вона.

На запитання про те, яким вона бачить покарання для свого сина, жінка відповіла так: "Яке б не виніс рішення суд, який би вирок не було винесено – ми приймемо будь-яке рішення. Я просто хочу, щоб закон був однаковим до всіх людей у ​​цій категорії злочинів".

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"В інтернеті пишуть, що ми пропонуємо якісь гроші. Ми не пропонуємо нікому жодних грошей, взяти на себе провину або викупити. Микола знаходиться у СІЗО без телефону, без будь-якої техніки. Більше того, я не можу йому навіть передати кросівки, бо це неможливо, мені пояснили. Не приймають кросівки. Тобто ніяких поблажок йому немає", - додала вона.

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.