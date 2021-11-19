Мати 16-річного підозрюваного в ДТП у Харкові: Хочу, щоби закон був один для всіх
Про це вона заявила в ефірі телеканалу "Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
Жінка приєдналася до програми з Німеччини через відеозв’язок.
"Хотіла б попросити пробачення у близьких людей загиблої людини, у потерпілих. Я постараюся зробити все можливе, що в моїх силах, щоб допомогти цим людям", - сказала вона.
За словами Дегтяр, автомобіль, на якому підліток потрапив у ДТП, належить їй. Вона каже, що, коли їхала з України, забрала з собою документи на машину, а її саму залишила із запасним комплектом ключів на СТО.
"Жодного права, дозволу чи тим більше передача керма, документів чи ключів синові ніколи мною не проводилася. Батько Колі не має прав, не водить машину. Єдиний водій у сім'ї - я", - наголосила вона.
На запитання про те, яким вона бачить покарання для свого сина, жінка відповіла так: "Яке б не виніс рішення суд, який би вирок не було винесено – ми приймемо будь-яке рішення. Я просто хочу, щоб закон був однаковим до всіх людей у цій категорії злочинів".
"В інтернеті пишуть, що ми пропонуємо якісь гроші. Ми не пропонуємо нікому жодних грошей, взяти на себе провину або викупити. Микола знаходиться у СІЗО без телефону, без будь-якої техніки. Більше того, я не можу йому навіть передати кросівки, бо це неможливо, мені пояснили. Не приймають кросівки. Тобто ніяких поблажок йому немає", - додала вона.
Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.
ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".
Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.