Канада схвалила використання вакцини від коронавірусу Pfizer для дітей 5-11 років

Органи охорони здоров'я Канади дозволили щеплювати вакциною Pfizer/BioNTech проти COVID-19 дітей віком 5-11 років.

Про це йдеться в оприлюдненій у п'ятницю заяві, опублікованій на сайті канадського уряду, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це перша вакцина проти COVID-19, схвалена для використання в Канаді серед цієї вікової групи, і (це рішення - ред.) знаменує найважливішу віху у боротьбі з COVID-19", - наголошується в прес-релізі.

У заяві нагадується, що влада схвалила цю вакцину для осіб 16 років і старших 9 грудня 2020 року, а для дітей 12–15 років – 5 травня 2021 року.

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Згідно з прес-релізом, ретельний науковий аналіз дав змогу дійти висновку, що користь від застосування вакцини серед дітей 5-11 років переважує супутні ризики. Результати клінічних випробувань показали, що імунну реакцію під час введення препарату дітям 5-11 років можна порівняти з ефектом, що спостерігався серед осіб 16-25 років. Ефективність вакцини у віковій групі 5–11 років виявилася на рівні 90,7%, серйозних побічних реакцій не зафіксовано.

Водночас МОЗ Канади зобов'язало розробників вакцини Pfizer/BioNTech продовжувати надавати інформацію у відомство щодо безпеки та ефективності щеплення серед цієї молодої групи населення.

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Також МОЗ Канади та Агентство громадської охорони здоров'я Канади пообіцяли продовжувати уважно стежити за безпекою цієї вакцини та вживати заходів у разі появи відповідних побоювань.