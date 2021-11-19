Лещенко закликав СБУ "не церемониться" із журналісткою Соколовою

Близький до "Слуги народу" блогер Сергій Лещенко закликав Службу безпеки України зайнятися журналісткою Яніною Соколовою через публікацію нею матеріалів розслідування щодо зриву спецоперації з "вагнерівцями".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Так, сьогодні Яніна Соколова опублікувала таємні документи щодо вагнерівців і розсекретила там купу інформації з персональними даними спецагентів. Тому я не знаю, що там СБУ собі думає, якби я був СБУ – я б не церемонився", - заявив Лещенко у своєму YouTube каналі 18 листопада.

Вранці 19 листопада ГБР повідомило, що перевіряють інформацію у зв'язку з публікацій розслідування про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", відкрито кримінальне провадження за фактом розголошення держтаємниці.

Нагадаємо, раніше Лещенко писав скарги на журналістку громадського телебачення Мирославу Барчук із вимогами притягнути її до відповідальності за її висловлювання.

Раніше низка народних депутатів повідомили, що Сергій Лещенко замінив Михайла Подоляка на посаді куратора інформаційної політики Офісу Президента.

Сам Лещенко спростував цю інформацію і заявив, що готовий консультувати владу з інформаційних питань, але на місце Подоляка не претендує. Подоляк інформацію про заміну себе на Лещенка не прокоментував.