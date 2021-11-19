94,3% госпіталізованих із COVID-19 в Україні за останні три місяці - невакциновані
2 68876
За період з 1 серпня до 31 жовтня 2021 року 94,3% госпіталізованих хворих, яким діагностували COVID-19, не пройшли повний курс вакцинації. 96,5% померлих від ускладнень COVID-19 за цей період не отримали двох доз антиковідної вакцини.
Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я України, інформує Цензор.НЕТ.
Дані за останні три місяці вказують:
- людей, які завершили курс вакцинації, госпіталізують із COVID-19 у 5 разів рідше за тих, хто не отримав жодної дози вакцини або зробив лише одне щеплення;
- вакциновані мають у 9 разів менший ризик померти внаслідок COVID-19, ніж невакциновані.
В Центрі громадського здоров'я додали, що в Україні наразі доступні 11,3 млн доз чотирьох вакцин:
AstraZeneca
CoronaVac
Pfizer
Moderna
"Усі ці вакцини захищають від важкого перебігу COVID-19 та рятують життя", - наголосили в ЦГЗ.