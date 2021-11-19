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94,3% госпіталізованих із COVID-19 в Україні за останні три місяці - невакциновані

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94,3% госпіталізованих із COVID-19 в Україні за останні три місяці - невакциновані
За період з 1 серпня до 31 жовтня 2021 року 94,3% госпіталізованих хворих, яким діагностували COVID-19, не пройшли повний курс вакцинації. 96,5% померлих від ускладнень COVID-19 за цей період не отримали двох доз антиковідної вакцини.

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я України, інформує Цензор.НЕТ.

Дані за останні три місяці вказують:

- людей, які завершили курс вакцинації, госпіталізують із COVID-19 у 5 разів рідше за тих, хто не отримав жодної дози вакцини або зробив лише одне щеплення;

- вакциновані мають у 9 разів менший ризик померти внаслідок COVID-19, ніж невакциновані.

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В Центрі громадського здоров'я додали, що в Україні наразі доступні 11,3 млн доз чотирьох вакцин:

94,3% госпіталізованих із COVID-19 в Україні за останні три місяці - невакциновані 01 AstraZeneca

94,3% госпіталізованих із COVID-19 в Україні за останні три місяці - невакциновані 01 CoronaVac

94,3% госпіталізованих із COVID-19 в Україні за останні три місяці - невакциновані 01 Pfizer

94,3% госпіталізованих із COVID-19 в Україні за останні три місяці - невакциновані 01 Moderna

"Усі ці вакцини захищають від важкого перебігу COVID-19 та рятують життя", - наголосили в ЦГЗ.

Топ коментарі

  • Андрей Дудка 31cd38e0
    Вы народ уже держите конкретно за быдло, которое ничего вокруг не видит и не слышит. У каждого из нас есть друзья, родственники, которые вакцинировались, и каждый имеет возможность сравнивать, что заявляете вы, и что происходит в реальности. Хватит врать, и поскромнее обращайтесь со статистикой.
  • Super Gut
    Если бы старина Дарвин был бы жив, то он бы дополнил свою теорию новым фактом эволюции: в 21 веке подыхают в первую очередь не самые слабые, а самые тупорылые. Именно эти тупорылые сейчас по 800 единиц в день подыхают от ковида. А были бы мозги - поняли, что вакцинация спасает жизнь
  • olele
    Из Донецка@_dn_ru



    Читаю крики души россиян, страдающих от принуждения к прививке.
    Приезжайте в ДНР!
    Тут нет ни вакцин, ни QR-кодов.
    Врачей тоже почти нет.
    Естественный отбор и свобода смерти.
    Все, как вы любите.
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