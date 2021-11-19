Лукашенко визнав, що білоруські силовики могли допомагати мігрантам проривати кордон з Польщею

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко, що називає себе президентом, визнав, що силовики могли допомагати мігрантам прорвати кордон з Польщею. Але йому це нецікаво, і він не буде розбиратися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у інтерв'ю BBC.

"Я думаю, що це (допомога силовиків у прориві кордону з Польщею, - ред.) абсолютно можливо. Ми слов'яни. У нас є серця. Наші війська знають, що мігранти їдуть до Німеччини. Можливо, їм хтось допоміг. Я навіть не буду в цьому розбиратися", - заявив Лукашенко.

Водночас він заперечує причетність до організації міграційної кризи.

"Я сказав їм (Заходу, - ред.), що не збираюся затримувати мігрантів на кордоні, утримувати їх на кордоні, і якщо вони будуть продовжувати приходити, я все одно не буду їх зупиняти, тому що вони не їдуть в мою країну", - додав Лукашенко.

"Це я мав на увазі. Але я їх сюди не запрошував. І, чесно кажучи, я не хочу, щоб вони йшли через Білорусь".

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Раніше Міністерство оборони Польщі заявляло, що білоруські силовики ламали паркан на кордоні для прориву мігрантів.

Крім того, вони озброювали їх шумовими гранатами.

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Олександр Лукашенко перебуває при владі в Білорусі з 1994 року, але його переобрання на пост президента в 2020 році було широко дискредитовано масовими акціями протестів і не визнано у світі.

ЄС звинуватив його в організації прикордонної кризи з Польщею, Литвою та Латвією протягом останніх місяців у відповідь на санкції, запроваджені проти Білорусі за її жорстоке придушення опонентів, які брали участь у масових протестах після виборів у серпні 2020 року.