Байден вперше тимчасово передасть свої повноваження

Поки президент США проходитиме медичне обстеження, його повноваження буде виконувати віце-президентка Камала Гарріс.

Про це повідомила прес-секретаря Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За її словами, президент США Джо Байден у п'ятницю передасть свої повноваження віце-президенту Камалі Гарріс на час, доки він перебуватиме під анестезією на плановому медичному огляді в армійському шпиталі імені Валтера Ріда.

"Віце-президент працюватиме з її офісу під час цього періоду", - сказала Псакі.

Вона наголосила, що Байдену проведуть колоноскопію.

Отже, віце-президент Гарріс на короткий час стане першою, яка виконує обов’язки президента США.

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Псакі нагадала, що таке передання обов'язків раніше відбувалося лише у 2002-му та 2007 роках за тодішнього президента США Джорджа Буша-молодшого. Тоді повноваження глави держави було покладено на віце-президента Діка Чейні.

"Аналогічна ситуація була, коли Джордж Буш-молодший проходив через таку саму процедуру у 2002-му та 2007 роках", - заявила прес-секретар Білого дому.

Тимчасове передання повноважень президента передбачено 25 поправкою до конституції США.

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