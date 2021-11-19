Байден вперше тимчасово передасть свої повноваження
Про це повідомила прес-секретаря Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За її словами, президент США Джо Байден у п'ятницю передасть свої повноваження віце-президенту Камалі Гарріс на час, доки він перебуватиме під анестезією на плановому медичному огляді в армійському шпиталі імені Валтера Ріда.
"Віце-президент працюватиме з її офісу під час цього періоду", - сказала Псакі.
Вона наголосила, що Байдену проведуть колоноскопію.
Отже, віце-президент Гарріс на короткий час стане першою, яка виконує обов’язки президента США.
Псакі нагадала, що таке передання обов'язків раніше відбувалося лише у 2002-му та 2007 роках за тодішнього президента США Джорджа Буша-молодшого. Тоді повноваження глави держави було покладено на віце-президента Діка Чейні.
"Аналогічна ситуація була, коли Джордж Буш-молодший проходив через таку саму процедуру у 2002-му та 2007 роках", - заявила прес-секретар Білого дому.
Тимчасове передання повноважень президента передбачено 25 поправкою до конституції США.