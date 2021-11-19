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Ситуація із виплатами "зелених" облігацій позбавляє Україну великих інвестицій, - Forbes

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Ситуація із виплатами "зелених" облігацій позбавляє Україну великих інвестицій, - Forbes
Ситуація з вибірковою виплатою боргів інвесторам у "зелену" енергетику позбавляє Україну доступу до великих інвестиційних проєктів у відновлювану енергетику.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на статтю американського видання Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо виплати за облігаціями не будуть розподілені рівномірно, ймовірно, буде важко побачити інвесторів, які бажають розвивати великомасштабні проєкти в галузі відновлюваної енергетики в Україні", - йдеться у статті.

Невиплату боргу лише однієї компанії ДТЕК ВДЕ Ріната Ахметова, Forbes пояснює політичними мотивами.

"Згідно з українськими ЗМІ, одна з причин - це конфлікт, що розгортається між президентом і Ахметовим, - через що виділення коштів із фондів "зелених" облігацій пов'язане з політичними передумовами", - зазначає американське видання.

Forbes зазначає, що без життєздатних інвестицій, насамперед місцевих українських компаній, у відновлювані джерела енергії Україні важко досягти мети Володимира Зеленського, заявленої ним на кліматичній конференції COP26.

Згортання інвестицій у "зелену" енергетику штовхатиме Україну в ще більшу енергетичну залежність від Росії, зазначає видання з посиланням на висновки Foreign Policy.

Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

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Топ коментарі

  • PREDATOR PREDATOR
    Нам потрібні технологічні заводи, наприклад LG, як Польщі. Це будуть справжні інвестиції.
  • Green sheet
    Идите вы ***** с такими инвестициями подальше
  • Rostyslav Komarnytsky
    Тут багато хто неправильно розуміє ситуацію, тому пишуть дурню про Ахметова. Уряд Зєлєнского НЕ ВІДМОВИВСЯ від виплат, а просто своїм віддав, а чужим - ні. З недавніх пір до чужих потрапив Ахмєтов. Тому залишився без виплат. І його це вкурвило. 😊 Я не захищаю Ахметова, але я проти того, щоб своїм - все, чужим - хрен.
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