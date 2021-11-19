Росія дестабілізує ситуацію в Україні на інформаційному та дипломатичному фронтах, - Резніков

Російська Федерація дестабілізує ситуацію в Україні по декількох фронтах. Зокрема, на інформаційному та дипломатичному.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву міністра оборони Олексія Рєзнікова під час спілкування з журналістами в українському посольстві у Вашингтоні.

За його словами, Москва вдається до інформаційних атак і провокацій, спрямованих на паніку, з метою дестабілізувати ситуацію всередині України.

"І як бонус - дестабілізація в Європі. Ще один фактор - це скупчення озброєнь біля нашого кордону для нарощування цього сигналу страху. Наша розвідка аналізує це вже восьмий рік. Тактика дуже проста: проводяться військові навчання, звозять техніку і людей, навчання завершуються, люди повертаються в місця дислокації, а техніка і озброєння залишаються для майбутнього потенційного розгортання", - зазначив Резніков.

Він підкреслив, що ще один фронт - це дипломатичний.

"Тобто створення напруги вустами російських дипломатів у тих країнах, де вони знаходяться, тиражування наративу, що нібито Україна порушує мінські домовленості. Тобто закладання підстав для будь-якої можливої реакції", - додав Резніков.

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