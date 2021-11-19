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Вихід розслідування Bellingcat відкладали через мовчання Зеленського та Єрмака, - засновник The Insider Доброхотов

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Вихід розслідування Bellingcat відкладали через мовчання Зеленського та Єрмака, - засновник The Insider Доброхотов
Журналісти хотіли отримати коментар президента Володимира Зеленського та голови його Офісу Андрія Єрмака, але ті то погоджувалися говорити, то відмовлялися, то відправляли до інших осіб.

Про це в ефірі "Радіо НВ" розповів Роман Доброхотов - шеф-редактор російського видання The Insider, яке працювало над розслідуванням разом з Bellingcat, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Одна з причин була пов'язана з тим, що ми хотіли отримати якусь відповідь офіційну, роз'яснення з боку Офісу президента і самого президента. Півроку тому всі запити вже були відправлені, перші спроби поспілкуватись були зроблені. І йшла якась дуже дивна тяганина: з нами то погоджувалися поговорити, то відмовлялися, то пропонували поговорити ще з кимось, цей хтось ще говорив одну версію, потім хтось приносив якусь іншу версію", - розказав Доброхотов.

Він наголосив, що слова самого Зеленського про спецоперацію можна було трактувати по-різному.

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"Приміром, він казав, що Україну намагаються втягнути в цю операцію. Хто намагався? США, Росія, Білорусь? Тобто дуже незрозумілу, розпливчасту гіпотезу запропонували нам з того боку. Ми чекали, але скільки часу минуло? Скільки можна вже? Минув майже рік з моменту, як розслідування почалося. Пора б і честь знати", – розказав Доброхотов.

За його словами, Bellingcat просив про коментар і самого Зеленського, і голову його Офісу Єрмака.

"До речі, з багатьма силовиками вдалося поговорити. Я вже мовчу про колишнього главу української розвідки Бурбу, який розповідав багато подробиць і став дуже важливим джерелом. Зважаючи на все, операцію було зупинено на політичному рівні, тому хотілося їх інтерпретацію отримати. А ми цього так і не побачили", – додав Доброхотов.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Спочатку було мовчання,а тепер мичаніє...
  • Sergey Stolyarenko
    То не мовчання - то "оціпеніння" від того, що прийшов пздць!
  • Maxim Ak-Murza
    Ничего себе молчание...ЗеДерьмак на пару столько разных взаимоисключающих версий озвучили, шо зебобикам не успевали методички менять.
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