Від кулі російських окупантів на Донбасі загинув Уберт Мрачковський - воїн 8 полку Сил спеціальних операцій. ФОТО

19 листопада, в районі проведення ООС в Луганській області внаслідок смертельного кульового поранення, отриманого під час обстрілу позицій ЗСУ з боку російських військ загинув 33-річний Уберт Валерійович Мрачковський, мешканець Хмельницького, старший солдат, військовослужбовець 8-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій ЗС України.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗС Украхни, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сумно втрачати друзів. Гірко втрачати побратима. Ще гірше втрачати того, з ким свого часу, пройшов довгий шлях військової служби і проходив до того самого трагічного моменту. В районі Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation отримав кульове поранення, не сумісне із життям наш побратим - старший солдат Мрачковський Уберт Валерійович. Йому назавжди буде 33 роки. Україна втратила Воїна. Він назавжди залишаться у списках військової частини і нашій пам’яті. Воїн виграв свою війну і віддав данину нашій спільній Перемозі. Наш борг перед ним — продовжувати боротьбу за свободу України, розвиватися і ставати міцнішими!" - зазначається у повідомленні.

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