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Перші таблетки від COVID-19 схвалили в ЄС

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Перші таблетки від COVID-19 схвалили в ЄС
Агентство ЄС з лікарських засобів (EMA) надало екстрений дозвіл на коронавірусний препарат "Молнупіравір" від американського фармацевтичного гіганта MSD.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

"Комітет EMA з лікарських засобів (CHMP) видав рекомендації щодо використання Lagevrio (також відомого як молнупіравір або MK 4482) для лікування COVID-19. Ліки, які наразі не зареєстровані в ЄС, можна використовувати для лікування дорослих з COVID-19, які не потребують додаткового кисню та мають підвищений ризик розвитку важкої форми коронавірусу", - йдеться у заяві агентства.

Зазначається, що таблетки слід вводити в курс лікування якомога швидше після встановлення діагнозу COVID-19 і протягом 5 днів від початку симптомів. Ліки, що випускаються у вигляді капсул, слід приймати двічі на день протягом 5 днів.

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На початку листопада Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила препарат "Молнупіравір".

За інформацією виробника, засіб знижує здатність коронавірусу розмножуватися в клітинах організму і таким чином уповільнює подальший розвиток COVID-19.

EMA також оголосила про початок процедури перевірки таблеток від коронавірусу Paxlovid від американського фармацевтичного гіганта Pfizer.

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За словами виробника, препарат знижує ймовірність госпіталізації або смерті на 89% у пацієнтів з високим ризиком після коронавірусної інфекції.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов c94c0f2c
    Если они реально дают лечебный еффект, а не просто симптоматический, то это реально прорыв в лечении вирусных инфекций
  • Ksenia VB
    а потім печіночку лікуй.
  • юрий иванов b93e8b4c
    У известного писателя о казачестве М.Шолохова есть знаменитое выражение - Быстро робиться, слепые родяться!!! Навыпускали вакцины-скороспелки, эффективность которых так и остается под большим вопросом - привитые люди продолжают заражаться и даже не однократно после 2-3 кратного вакцинирования(???) До сих пор нет конкретных рекомендаций о конкретных вакцинах для вакцинации людей с накопленными своими житейскими заболеваниями или запретах. У людей нет информации о периодах вакцинации разными вакцинами и их противодействиях при смешанном вакцинировании, т.е. набор вопросов не уменьшается. о на этом зарабатывают большие бабки. Теперь появилась новая очень не дешевая тема борьбы с Короной такими же таблетками-скороспелками (примерно $700 за штуку!? - 18000 грн.) без официальных результатов клинических исследований. Как говорят опытные врачи - а создание и внедрение в лечение самых простых мед.препаратов от температуры или поноса требуется не менее 1,5-2 года, но никак не 0.5-1 год для такого сложного препарата, как вакцина или таблетка от серьезного вирусного заболевания.
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