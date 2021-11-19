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Байден повернувся до виконання обов'язків після медпроцедури

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Байден повернувся до виконання обов'язків після медпроцедури
Президент США Джо Байден повернувся до виконання обов'язків після того, як передав їх на деякий час віце-президенту Камалі Харріс через медичну процедуру.

Про це повідомила у твіттері прес-секретар Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ.

"Президент поговорив з віце-президентом і керівником апарату Білого дому Рональдом Кляйном приблизно об 11:35. Президент був у гарному настрої і на той час повернувся до повноважень", - написала Псакі.

За її словами, Байден поки що залишається в армійському госпіталі імені Волтера Ріда для відновлення після процедури колоноскопії.

У Білому домі зазначили, що віце-президент США Камала Гарріс пробула на посаді президента країни одну годину 25 хвилин. Таким чином вона стала першою в історії жінкою, яка виконувала обов’язки президента США.

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Раніше в п'ятницю Байден передав повноваження Гарріс на той час, поки він перебував під анестезією на плановій процедурі колоноскопії в армійському госпіталі імені Волтера Ріда.

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Топ коментарі

  • Дамир Терентьев
    всего лишь 1 час 25 минут! а дед бункерный иногда днями и неделями ботокс подкачивает и ничего никому не передаёт!
  • Ksenia VB
    Бо знає, назад вже не віддадуть.
  • Михаил Титов c5ae85fe
    Какой смысл это делать на пару часов, он же когда ложится спать полномочия не передает.
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