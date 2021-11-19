Наглядова рада "Укрексімбанку" відхилила результати внутрішнього розслідування нападу на журналістів "Схем" та ініціювала проведення нового

Наглядова рада АТ "Укрексімбанк" 18 листопада ознайомилася з результатами внутрішнього розслідування стосовно нападу на журналістів "Схем" (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший)та відхилила їх. Самі результати так і не були оприлюднені, як того раніше вимагав міністр фінансів Сергій Марченко.

Голова наглядової ради "Укрексімбанку" Оляна Гордієнко пояснила Радіо Свобода, що наглядова рада була незадоволена результатами перевірки, а тому ініціювала проведення повторного розслідування дій своїх колишніх працівників, передає Цензор.НЕТ.

"Наглядова рада не задоволена результатом. Не всі факти були адекватно досліджені і висновки по них, відповідно, неадекватні. І буде ініціювати нове", – розповіла Оляна Гордієнко.

Внутрішнє розслідування стосується нападу на журналістів у кабінеті голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера, коли питання "Схем" про великий валютний кредит банку спричинило агресивну реакцію голови правління, який наказав застосувати силу проти журналістів.

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Раніше двох нападників на журналістів поновили на посадах в "Укрексімбанку". Одного з них, директора департаменту банківської безпеки Укрексімбанку Ігоря Тельбізова, у банку зустріли оваціями. Згодом стало відомо, що з "Укрексімбанку" остаточно звільнили двох нападників на журналістів "Схем" - Тельбізова та Осіпова, яких поновили на посадах.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.