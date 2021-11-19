Монастирський вручив двом комбатам Нацгвардії нагородну зброю, якої раніше позбавив нардепа ОПЗЖ Киву. ФОТО

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вручив нагородну зброю, якої позбавив нардепа від ОПЗЖ Іллю Киву, двом офіцерам Національної гвардії - підполковникам Назару Ясінському та Сергію Сідоріну.

Про інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку міністра у фейсбуці.

"Ще раз зазначу, що це та сама зброя, якої був позбавлений Ілля Кива за вчинки, що дискредитують нагородженого. І сьогодні цю зброю я передаю в руки найбільш гідних, в руки тих, для кого честь українського офіцера і честь Української держави, яку вони захищають, честь її історії, символів та героїв - понад усе!", - написав Монастирський.

Як зазначив міністр, бойовий досвід у нагороджених із 2014 року. Розвідувальний підрозділ підполковника Ясинського у 2018 році під час виконання завдань у районі проведення ООС виявив диверсійну групу у кількості 6 осіб, яка рухалася до позицій однієї із бригад ЗСУ. Підполковник наказав відкрити вогонь, змусивши противника відступити.

Підполковник Сідорін у листопаді 2019 року організував евакуацію шістьох поранених українських бійців у районі селища Новолуганське Донецької області, а під час операції у районі Світлодарської дуги йому вдалося облаштувати 9 нових вогневих позицій, що дозволило суттєво вирівняти лінію українських бійців.

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Обидва офіцери були відзначені нагородною вогнепальною зброєю.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський позбавив нардепа ОПЗЖ Іллю Киву права на нагородну зброю.

18 листопада Кива здав два нагородні пістолети.