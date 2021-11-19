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Зеленський, Єрмак та інші представники влади не прийшли на програму до Шустера

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Зеленський, Єрмак та інші представники влади не прийшли на програму до Шустера
Востаннє ситуація, коли представники влади так масово відмовилися прийти на програму, була за часів Януковича, зазначив ведучий.

Про це Шустер заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Президент України, голова Офіса президента України, голова Служби безпеки України, голова ДБР, Давід Арахамія - голова фракціії партії "Слуга народу", також член комітету з питань національної безпеки, Ірина Верещук - віце-прем’єр міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій", - перерахував він.

Шустер зазначив, що не знає, чому можновладці попри запрошення не з’явилися у студії.

"Таке востаннє я бачив, коли влада не приходила - це були часи вже далекі, здавалося б, Януковича", - додав він.

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Сьгодні у "Свободі слова Савіка Шустера" говорять про зрив спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера". Ведучий запрошував до студії президента України Володимира Зеленського та голову Офіса Президента Андрія Єрмака.

Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Ну так. Дерьмаку не по чину на вопросы отвечать. Задавать ему неудобные вопросы - гос.измена. Спросите у Коли Сракотряса, он все пояснил.
  • Vladimir Longer
    Это наверно последняя капля. А ведь могли прийти и попытаться себя оправдать.
    Их не приход = признанию вины.
    Не знаю кем нужно быть, что бы поддерживать это...
  • Amber
    Зелені суикуни пішли в оборону 😡
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