Бурбу викликали до СБУ, - Шустер
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Колишній голова ГУР МО Василь Бурба не зміг приїхати на програму до Шустера, бо його викликали на допит до СБУ.
Про це ведучий програми Савік Шустер заявив в ефірі, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, Василь Бурба мав бути в прямому ефірі, але отримав з СБУ повідомлення про виклик на допит, і не тому не зміг взяти участь у дискусії.
Натомість Бурба приїхав до студії у першій половині дня озвучив свою позицію щодо зриву спецоперації з затримання бойовиків ПВК "Вагнера".