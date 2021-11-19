Вітаємо заяву Путіна про необхідність врегулювати конфлікт на Донбасі мирним шляхом, – Білий дім

Влада США позитивно сприймає заяву президента РФ Володимира Путіна на розширеному засіданні колегії МЗС про необхідність врегулювання конфлікту на сході Україні за допомогою мінських угод.

Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вітали заяву президента Путіна про мирне вирішення конфлікту на Донбасі за допомогою мінських угод", - сказала Псакі на брифінгу у Білому домі.

Вона додала, що США також підтримують слова Путіна щодо важливості "підтримувати діалог для вирішення багатьох розбіжностей" між Москвою та Вашингтоном.

"Ми вітаємо кроки чи коментарі, які нам здаються обнадійливими чи позитивними, і висловлюємо стурбованість, коли ми бачимо дії чи заяви, які не відповідають тому, що, як нам здається, має відбуватися", - пояснила прес-секретар Білого дому.

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Нагадаємо, раніше Путін заявив, що немає "альтернативи виконанню Мінських домовленостей у повному обсязі".