Всіх учасників спецоперації по затриманню "вагнерівців" звільнили, - Бурба

Розвідників звільнили не просто з посад, а з лав Збройних сил, а також забрали у них документи прикриття, наразивши цим на небезпеку.

Про це ексголова ГУР МО Василь Бурба заявив телеведучому Савіку Шустеру, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Їх всіх звільнили. Не просто звільнили з посад, а звільнили з лав збройних сил. У них забрали документи прикриття. Це небезпека. Вони під прямим прицілом російських спецслужб, які зухвало діють", - сказав Бурба.

Він наголосив, що зараз ці колишні розвідники ніяк не захищені від можливих дій з боку спецслужб Російської Федерації.

"Якщо ТСК говорить для всіх по телебаченню прізвища їх, тих розвідників, а ті розвідники сідають у свої власні автомобілі без документів прикриття - ми шкодимо самі собі. Ми воюємо самі проти себе. Ми знищуємо себе самі", - додав він.

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Бурба каже, і звістка про його власне звільнення стала для нього неочікуваною. Після провалу спецоперації він збирався на доповідь до президента, але натомість дізнався, що буде звільнений.

"Ми проговорили, 4 числа я вже був готовий на вечір доповідати, і в п’ятницю вранці попросився до президента, але дізнався, що о 18:30, якщо я не помиляюся, навіть не від Адміністрації (мається на увазі Офіс Президента. - Ред.), а від міністра оборони за півгодини до звільнення дізнався, що має бути указ. Про звільнення", - розказав він.

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