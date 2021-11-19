Президент і голова його Офісу не бігатимуть ефірами за вказівкою олігарха, - радник голови ОП

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав запрошення представників влади на ефір телепрограми "Свобода слова із Савіком Шустером" у п'ятницю "фейком" і "хайпом".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Виклик на телевізійний ефір до олігарха – це, звичайно, дуже голосно. Але смішно. Президент, керівник Офісу президента та будь-яка інша посадова особа за вказівкою олігарха бігати ефірами не будуть. Ці часи вже закінчилися", - сказав Подоляк.

"Реальна свобода слова сильно відрізняється від олігархічних "побажань". А об'єктивне висвітлення теми точно відрізняється від корпоративних прес-релізів", - додав радник глави Офісу президента.

"Олігархічне телебачення – це лише про монопольне знущання зі слова. Тому – просто "ні", - підсумував Подоляк.

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Раніше телеведучий Савік Шустер запросив президента Володимира Зеленського та голову його Офісу Андрія Єрмака на ефір програми, у якому обговорювали зрив спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер".

До студії не прийшли ані Зеленський, ані Єрмак, ані жоден з інших запрошених представників влади.

Зазначимо, що радник глави ОП Подоляк раніше працював піарником екснародного депутата і кримінального авторитета Юрія Іванющенка, також відомого як Юра Єнакіївський.