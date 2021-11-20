Запрацював сайт, що дозволяє здійснити віртуальну екскурсію в Зону відчуження ЧАЕС

В Україні запрацював сайт "Чорнобиль. Подорож", що дозволяє здійснити віртуальний тур в зону Відчуження. Інтерактивна подорож дозволяє, зокрема, здійснити політ над Прип'яттю і ознайомитися з хронологією аварії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє онлайн-проект "Чорнобиль. Подорож".

"Освітній проєкт та комунікаційна платформа "Чорнобиль. Подорож "- продовження однойменної виставки, яка відкрилася на ВДНГ до 35-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС", - йдеться на сайті.

Потрапляючи на сайт відвідувач має можливість вибрати точку, з якої можна почати віртуальний тур по Чорнобилю. Серед них:

занурення в контекст запаморочливого "1986" року;

дослідження анатомії "катастрофи" та її наслідків;

науковий погляд НС в блоці "Атом";

історії людей, долі яких пов'язані з подіями 26 квітня 1986 року;

вивчення зони відчуження;

обговорення про долю Чорнобиля.

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Відвідувачам також пропонують стати учасником проєкту. Для цього потрібно розповісти свою історію про Чорнобиль або поділитися своєю думкою про майбутнє зону відчуження.

Сайт дозволяє здійснити віртуальну подорож в зону Відчуження. Зокрема, платформа дозволяє пролетіти над сучасною Прип'яттю, радіолокаційною станцією "Дуга" та покинутими селами Полісся.

Сайт створений на технології скролітелінгу - безперервної розповіді з мультимедійними елементами. Вони активуються при перегортанні і натисканні.

Нагадаємо, цього року виповнилося 35 років з моменту Чорнобильської трагедії.

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