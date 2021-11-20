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В Україні за добу від COVID-19 померли 664 людини, зафіксовано 18 250 нових випадків зараження, 21 979 людей одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 664 людини, зафіксовано 18 250 нових випадків зараження, 21 979 людей одужали
За минулу добу, 19 листопада, в Україні зафіксовано 18 250 підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 (з них дітей – 1 463, медпрацівників – 380).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу МОЗ.

За даними міністерства, за добу госпіталізували 3 594 особи; летальних випадків - 664; одужали - 21 979 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 322 308 осіб;
◾️ одужало – 2 748 500 осіб;
◾️ летальних випадків – 80 895;
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 15 511 371.

В Україні за добу від COVID-19 померли 664 людини, зафіксовано 18 250 нових випадків зараження, 21 979 людей одужали 01


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Топ коментарі

  • barrakud2
    За участі депутатів польського Сейму створена міжнародна слідча комісія, метою якої є підготовка позову в Гааґу стосовно новітнього злочину проти Людства.

    https://youtu.be/nh1DtP7mxGQ
  • PVol 69
    Заступник міністра охорони здоров'я Польщі заявив, що їх уряд не буде вводити ніяких нових обмежень, крім рекомендацій мити руки, дистинцію і маски. Бо люди проти!

    Зараз набіжать боти і будуть кричати: "рускій шпіон! Пруфи! Пруфи!... "

    https://www.the-warsaw.com/33567/v-polshe-ne-budut-vvodit-novye-ogranichenija-potomu-chto-ljudi-protiv/
  • юрий иванов e2d113d8
    у нас даже в ковидной принимают как и раньше.и из 5 знакомых кто работает там никто не привит и не болеют(молодые естественно)
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