В Україні за добу від COVID-19 померли 664 людини, зафіксовано 18 250 нових випадків зараження, 21 979 людей одужали
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За минулу добу, 19 листопада, в Україні зафіксовано 18 250 підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 (з них дітей – 1 463, медпрацівників – 380).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу МОЗ.
За даними міністерства, за добу госпіталізували 3 594 особи; летальних випадків - 664; одужали - 21 979 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 322 308 осіб;
◾️ одужало – 2 748 500 осіб;
◾️ летальних випадків – 80 895;
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 15 511 371.