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311 тисяч українців вакцинувалися від COVID-19 за останню добу, з початку кампанії повністю імунізовані 9,6 млн людей

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311 тисяч українців вакцинувалися від COVID-19 за останню добу, з початку кампанії повністю імунізовані 9,6 млн людей
За останню добу, 19 листопада, в Україні 311 316 осіб було вакциновано проти коронавірусу COVID-19. Одну дозу отримали 98 794 людини, повністю імунізовані 212 522 людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МОЗ.

За даними МОЗ, з початку вакцинальної кампанії щеплено 12 755 986 осіб, з них отримали одну дозу - 12 755 984 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози - 9 661 304 особи. Всього проведено 22 417 288 щеплень.

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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Топ коментарі

  • хужє не будєт
    Оце хтось свій Wi-fi назвав! Респектую! Жорсткий троль....)
  • Sergey Loshenko
    Пока ваксеры шутят - посмотрим что будет через год два
  • Артем Шаборонко
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