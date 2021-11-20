COVID-19 у Європі: Україна - у трійці лідерів за добовою смертністю. ТАБЛИЦЯ
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За минула добу, 19 листопада, у світі діагностували майже 594 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. За добовою смертністю від цієї хвороби в Європі лідирують Росія, Україна та Польща.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані сайту Worldometers
Найбільше нових випадків виявили у США, Німеччині, Британії.
Зокрема, у США зафіксували понад 111 тисяч, у Німеччині – майже 59 тисяч і в Британії – понад 44 тисячі нових інфікувань.
Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія і Туреччина. Україна – на 9 місці.
Найбільше смертей за добу від коронавірусу у США, Росії та Україні.
У Європі за добовим приростом хвороби лідирують Німеччина, Британія, Росія.
За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна та Польща.