Кличко про нові факти у "вагнергейті": Інформація шокує. Суспільство має отримати чесні відповіді
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Суспільство має отримати відповіді на запитання, що прозвучали в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" щодо зриву спецоперації для затримання "вагнерівців".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Справді шокуюча інформація про "вагнергейт" у програмі Савіка Шустера… І суспільство має отримати відповіді на ті твердження і ті запитання, що прозвучали в ефірі. Чесні відповіді, як би складно це не було.
Бо йдеться про державну безпеку нашої країни.
Країни, яка відбиває російську агресію. Країни, що відстоює свою незалежність і територіальну цілісність. Країни, за яку щодня гинуть наші захисники…", - написав мер Києва.