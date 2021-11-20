Київ та 18 областей залишаються у "червоній" зоні, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на суботу, 20 листопада, в червоній зоні карантину, запровадженого у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19, перебувають столиця України та 18 областей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані Міністерством охорони здоров'я.

Станом на 20 листопада у червоній зоні епідемічної небезпеки: Київ, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська та Черкаська області.

На жовтому рівні епіднебезпеки: Кіровоградська, Тернопільська, Чернівецька області. На помаранчевому рівні - Закарпатська, Полтавська, Харківська області.

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Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, по країні складає 694 на 100 тис. населення.

У Києві рівень захворюваності - 626 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 у Миколаївській - 1 129, Полтавській областях - 1 004.