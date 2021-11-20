Дефіцит вугілля: У державної "Центренерго" простоюють 20 з 23 блоків ТЕС, - експерт "Центру Разумкова" Омельченко
"19 листопада. 12.00. Диспетчерський моніторинг "Укренерго". В енергосистемі працює всього 3 з 23 блоків державних ТЕС "Центренерго". Ще пів блока дає Слов’янська ТЕС "Донбасенерго". Причина банальна - дефіцит палива", - написав він у Facebook у п’ятницю, інформує Цензор.НЕТ..
За словами експерта, після учорашньої зупинки імпорту електроенергії з Білорусії, дефіцит в системі покриває НАЕК "Енергоатом", що вчора запустив 14-й атомний блок та ДТЕК.
"В роботі останньої знаходиться 25 теплових блоків, що покривають пікове навантаження.
Поки приватна генерація допомагає балансувати систему і покривати прорахунки державних чиновників у формуванні ринку е/е, нам залишається чекати на судна з американським вугіллям. І традиційно сподіватися на теплу зиму", - зауважив Омельченко.
Нагадаємо, з вересня кожен другий енергоблок державної компанії ТЕС простоює через брак вугілля. Державні ТЕС працюють на мінімально допустимому рівні. Компанія офіційно анонсувала імпорт 1,5 млн тонн вугілля, однак як виявилося - 700 тис. т компанія очікувала з Казахстану, поставки звідки з листопада повністю заблоковані.