Російські найманці на Донбасі не пропустили патруль СММ ОБСЄ в Старомихайлівку і погрожували збити безпілотник місії, - звіт
Про це йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ.
"Двоє явно озброєних членів збройних формувань відмовили патрулю СММ у доступі до населеного пункту, пославшись на необхідність отримання дозволу від своїх командирів. Завданням патруля було уточнити повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів в цьому населеному пункті. О 10:25 спостерігачам сказали звернутися до старших членів збройних формувань для сприяння отриманню доступу в населений пункт", - зазначається у повідомленні.
Після приблизно 50-хвилинного очікування на блокпості спостерігачі ухвалили рішення запустити безпілотний літальний апарат над населеним пунктом для уточнення повідомлень про пошкодження, і повідомили про це найманців.
"Після телефонної розмови з командирами члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо він буде запущений. Команда місії не стала запускати літальний апарат і залишила цей район", - наголошується в звіті.