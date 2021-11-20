Російські найманці на Донбасі не пропустили патруль СММ ОБСЄ в Старомихайлівку і погрожували збити безпілотник місії, - звіт

Російські найманці на тимчасово окупованій території Донецької області в п'ятницю, 19 листопада, перешкодили роботі патруля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в районі населеного пункту Старомихайлівка.

Про це йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ.

"Двоє явно озброєних членів збройних формувань відмовили патрулю СММ у доступі до населеного пункту, пославшись на необхідність отримання дозволу від своїх командирів. Завданням патруля було уточнити повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів в цьому населеному пункті. О 10:25 спостерігачам сказали звернутися до старших членів збройних формувань для сприяння отриманню доступу в населений пункт", - зазначається у повідомленні.

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Після приблизно 50-хвилинного очікування на блокпості спостерігачі ухвалили рішення запустити безпілотний літальний апарат над населеним пунктом для уточнення повідомлень про пошкодження, і повідомили про це найманців.

"Після телефонної розмови з командирами члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо він буде запущений. Команда місії не стала запускати літальний апарат і залишила цей район", - наголошується в звіті.

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