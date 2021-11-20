Турчинов: Усі, хто проводив операцію із затримання "вагнерівців", мають отримати державні нагороди

Прийде час і всі, хто проводив і організовував операцію із затримання "вагнерівців", будуть героями України та матимуть державні нагороди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав екссекретар РНБО України, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов напередодні в ефірі "Україна-24".

Він повідомив, що колишнього голову ГУР МО Василя Бурбу звільнили наступного дня після того, як той запропонував Зеленському перевірити на детекторі брехні всіх, хто був у кабінеті під час наради, де обговорювалися питання спеціальної операції із захоплення "вагнерівців"

"В той час, коли увесь світ аплодує українським спецслужбам, вважаючи, що це була унікальна операція, наше військово-політичне керівництво їх звільняє з посад та переслідує", – сказав керівник ЦШ ЄС.

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Турчинов пояснив, що попри те, що спецоперація була зірвана, розвідники, які займалися нею, провели колосальну роботу з документування свідчень та ідентифікації тих російських військових злочинців, які вбивали українців на Донбасі та були причетні до збиття Малазійського "Боїнга".

""Вагнерівці" представляли свої російські нагороди, військові квитки, розповідали скільки і як вони вбивали людей", – зазначив екссекретар РНБО України, наголосивши, що зібраний колосальний масив інформації, який свідчить про пряму відповідальність політичного керівництва РФ за війну в Україні і вбивства українців.

"Саме тому, – повідомив Турчинов, – рік тому він вийшов з цього приводу на прес-конференцію, щоб зібрані матеріали не були знищені".

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"Влада не просто брехала, що ніякої операції не було, а й поставила задачу звільнити всіх до неї причетних. Спробували знищити фактично всю інформацію: хто був на нарадах у президента, хто підписував накази, узгоджував позиції", – сказав він, додавши, що передаючи інформацію журналістам, наші офіцери рятували цінні розвідматеріали, які вони змогли отримати, ризикуючи власним життям.

Резюмуючи, Турчинов наголосив, що прийде час і всі, хто проводив і організовував операцію із затримки "вагнерівців" отримають державні нагороди.