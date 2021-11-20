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У Києві оголосили штормове попередження

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У Києві оголосили штормове попередження
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у місті Києві оголосило штормове попередження - очікується вітер до 24 м/с.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням публікацію у Facebook.

"За інформацією Укргідрометцентру, 20 листопада вдень у Києві пориви вітру 15-24 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що за прогнозом Укргідрометцентру, у Києві очікується дощ. Температура повітря вдень становитиме +9 +11, а вночі +4 +6 градусів тепла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 22 листопада очне навчання відновлять в усіх закладах освіти Києва, - КМДА

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Топ коментарі

  • Senator S 01a656ec
  • Ksenia VB
    Але ж вітер зеленського не знесе.
    Кияни, на що ви сподіваєтесь ?
  • Senator S 01a656ec
    Капееец...,завтра у нас с женой Жемчужная свадьба,типа 30 лет вместе...,так... быстро ураган убрать,тайфун отослать на РАБссию,а Торнадо отправить на бункер Мавзолейного фюрера...,Эта Крыса КГБшная заслужила все это вместе и плюс..+...Айсберг на вонючий мавзолей...
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