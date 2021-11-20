У Києві оголосили штормове попередження

Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у місті Києві оголосило штормове попередження - очікується вітер до 24 м/с.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням публікацію у Facebook.

"За інформацією Укргідрометцентру, 20 листопада вдень у Києві пориви вітру 15-24 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що за прогнозом Укргідрометцентру, у Києві очікується дощ. Температура повітря вдень становитиме +9 +11, а вночі +4 +6 градусів тепла.

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