Сенатор США Менендес запропонував нові санкції проти Росії на випадок її вторгнення в Україну
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє видання Axios.
Пропозиція Менендеса була внесена пізно увечері у четвер як поправка до Закону про повноваження на національну оборону - законопроєкту оборонного бюджету, за який Сенат проголосує після 25 листопада.
Поправка передбачає, що у разі вторгнення РФ в Україну президент Байден має запровадити санкції та заборони на видачу віз проти високопоставлених російських військових та розвідників, які займаються плануванням чи здійсненням вторгнення до України, а також санкціонувати додаткову військову допомогу Києву.
Поправка також передбачає санкції проти російських банків, державних підприємств та критично важливих секторів економіки, зокрема нафтогазового та видобутку корисних копалин.
Також проєкт санкцій передбачає заборону на операції з первинними та вторинними суверенними борговими зобов'язаннями, що завдало б серйозного удару по економіці Росії.
Таким чином, поправка забезпечила би накладення санкцій на будь-яку компанію чи корпоративну посадову особу, яка бере участь у плануванні чи експлуатації "Північного потоку-2", незавершеного газопроводу, який дозволить Росії обійти Україну та доставляти енергію безпосередньо в Європу через Німеччину.
Як зазначає видання, республіканці в Сенаті також мають намір запропонувати для голосування питання про негайне ухвалення пакету санкцій проти компаній та посадових осіб, які пов`язані своєю діяльністю з трубопроводом. На думку ініціаторів, це стало б заходом для запобігання російському вторгненню в Україну.