Запровадження платних камер в СІЗО принесло до держбюджету 7 млн грн, - Мін'юст
1 83545
Користування платними камерами у слідчих ізоляторах принесло до державного бюджету понад 7 млн грн.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Міністерства юстиції України.
"7 млн 87 тис. 891 грн заробили слідчі ізолятори України завдяки реалізації платних камер", — ідеться в повідомленні.
Із вказаної суми понад 4 млн грн сплачено за користування платними камерами у Київському СІЗО, уточнили в повідомленні.
Нині камери з поліпшеними умовами перебування відкрили вже у 29 ізоляторах по всій Україні.
У Мін'юсті нагадали, що всі кошти, залучені від експериментального проєкту, спрямовують на відновлення та облаштування безкоштовних камер слідчих ізоляторів.
Нагадаємо, Міністерство юстиції запустило проєкт платних камер підвищеного комфорту в слідчих ізоляторах у квітні 2020-го.